В Минздраве рассказали, закупит ли Украина однодозную вакцину Johnson & Johnson

Об этом главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин рассказал в интервью “Радіо Свобода”, вышедшем 7 августа.

Кузин надеется, что когда-то в Украине эта вакцина появится.

“К сожалению, это действительно сложные переговоры. Потому что компания Johnson производит довольно небольшое количество вакцины в мировом масштабе. И действительно она покрывает потребности лишь нескольких стран. Поэтому в настоящее время нет подписанных контрактов, и переговоры, даже предварительные, по представлению определенной цены пока еще в процессе. Сейчас их нет”, – сказал он.

О том, что такие переговоры ведутся, Кузин говорил и в начале июля, он тогда не стал прогнозировать, когда препарат может появиться в Украине.

Контекст:Вакцину Janssen Минздрав Украины зарегистрировал 2 июля. В Украину завезли 500 доз этого препарата для вакцинации работников частной компании.

Кроме того, в стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax). Эти препараты вводят по двухдозной схеме.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 6 августа первую дозу вакцины получило более 4 млн человек, а 2,35 млн украинцев завершили вакцинацию.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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