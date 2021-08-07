 

Среди мигрантов из Беларуси в Киеве есть агенты ФСБ – Грозев

07.08.2021, 19:20, Новости дня
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“Мы шли по следам людей, которых знаем из некоторых других проектов, которые связаны с ФСБ, которые были внедрены в белорусскую оппозицию. Некоторые из них находятся в Киеве. Поскольку таких людей мы видели в других ролях… Одни и те же люди, которые появляются в криминальных группах, потом появлялись как эксперты по телевидению, потом появлялись в Беларуси как члены одних из самых активных оппозиционных группировок. Потом появляются в Киеве среди эмигрантов из Беларуси”, – сказал он.

По его словам, когда журналисты начали следить за агентами ФСБ в Украине, в тот же момент стало известно о смерти Шишова.

Грозев добавил, что точно знает, что “эти люди имеют связь с ФСБ, что они были в Беларуси во время протестов и что они сейчас находятся в Киеве”.

“Мы сейчас их пытаемся найти. Я сейчас не могу сказать окончательно, это требует еще нескольких недель расследования. Мы пытаемся проверить связь между этими людьми и организацией, которой руководил Шишов”, – заявил он.

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида. 

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. “Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса”, – отмечали в организации.

Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.  

Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. 

“Белорусский дом в Украине” является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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