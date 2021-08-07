 

Представлен самый маленький современный смартфон Mony Mint за 100 долларов

07.08.2021, 19:12, Разное
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На рынке смартфонов появился новый недорогой аппарат максимально компактного формата. Mony Mint стоимостью 100 долларов поддерживает 4G и оснащен 4-гигабайтным чипом ОЗУ.
В современном мире смартфонов сейчас трудно найти действительно небольшой по размерам аппарат. Не так давно поклонников мобильной техники поразил смартфон Palm Phone с 3,3-дюймовым экраном, однако все аналоги превзошло устройство от компании Mony. Mint оборудован дисплеем диагональю в 3 дюйма, кроме того, он поддерживает работу в мобильных сетях четвертого поколения. Уже сейчас девайс можно приобрести на сетевой ритейл-площадке Indiegoo, причем его стоимость не превышает 100 долларов. Причем желающим приобрести аппарат такая возможность предоставляется только до ноября, после чего он подорожает на 50 долларов.

Бренд Mony известен, как OEM-производитель комплектующих для других корпораций. Собственный смартфон компания выпустила для тех, кому необходимо иметь дополнительное устройство, которое можно носить вместе с основным, более габаритным гаджетом. При этом Mony Mint размером с кредитную карту выполнен в элегантном и лаконичном стиле. Миниатюрный корпус вмещает не только кнопки регулировки громкости и включения, но и порта USB-C.

Мощный процессор дополняет чип оперативной памяти объемом в 3 гигабайта, а хранить любые файлы можно на 64-гигабайтном флэш-накопителе, который можно дополнить SD-картой. Девайс работает одновременно с двумя «симками», в аппарате установлена девятая версия ОС Android. Батарея емкостью 1250 мА•ч позволит пользоваться телефоном до трех суток без подзарядки.

Источник: www.ixbt.com



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