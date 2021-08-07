Мнение: Талибан захватывает Кундуз

События в Афганистане https://colonelcassad.livejournal.com/6967800.html развиваются стремительно.

Отряды боевиков Талибана прорвались в центр Кундуза, столицы одноименной провинции и 5-го по размерам города Афганистана (расположен на севере страны недалеко от границы с Таджикистаном). Талибан в предшествующие годы уже захватывал Кундуз, но правительство при помощи американцев талибов оттуда прогоняло.

Талибы вышли на ближние подступы к Кундузу 29-30 июля, когда начали вывешивать свои флаги в пригородах и на воротах на въезде в город. Спустя неделю они пошли на штурм административного центра Кундуза. Боевики активно использовали захваченные ранее на севере страны американские "Хамви" (до нескольких десятков).

Сегодня были захвачены штаб-квартира полиции провинции (заявляются огромные трофеи – стрелковое оружие, тонны боеприпасов, спецсредства, автомобили и т.д. и т.п.), офис управления национальной безопасности и центральная тюрьма, в которой содержалось несколько сотен пленных талибов, включая высокопоставленных полевых командиров.

Все заключенные были освобождены и частично влились в состав штурмующих. Армия заявляет, что в результате авиаударов в районе Кундуза убито и ранено более 80 боевиков Талибана, включая заместителя теневого губернатора Кундуза и его личную охрану.

Тем не менее в городе сохраняются очаги сопротивления сил спецназа и полиции, в том числе в районе штаб-квартиры полиции. Потеря Кундуза в текущих реалиях будет серьезным ударом по правительству Ашрафа Гани. Аэродром Кундуза подвергся сильному обстрелу из минометов. Удержание аэропорта является важнейшей задачей для афганской армии, так как только так можно быстро перебросить подкрепления к городу и навязать Талибану борьбу за город.

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