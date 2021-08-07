Родителей с умершим ребенком высадили с поезда в Казани

На платформе железнодорожного вокзала «Казань-2» высадили родителей с телом ребенка, который умер в пути, сообщают местные СМИ.

В пассажирском поезде Анапа – Новокузнецк скоропостижно скончался 15-летний подросток, инцидент произошел на перегоне из Буинска в Казань, сообщил старший помощник руководителя приволжского СУ на транспорте СК Дмитрий Захаров «Татаринформ».

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя Приволжского СУ на транспорте СК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дмитрий Захаров, 15-летний подросток скоропостижно скончался в пассажирском поезде Анапа – Новокузнецк на перегоне из Буинска в Казань.

По этим данным, ребенок ехал с родителями, у мальчика было врожденное заболевание.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – сообщил Захаров.

Между тем в соцсетях сообщили, что родителей подростка вместе с телом высадили на платформу вокзала «Казань-2» в Казани.