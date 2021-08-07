Волочкова опубликовала откровенные фото с отдыха в Греции

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографии с отдыха в Греции, на которых она запечатлена в полупрозрачном мокром платье.

«Поплавала в море в платье, но выйти сухой из воды не получилось», – подписала пост в Instagram артистка.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Часть комментаторов отреагировала негативно на такую публикацию. «Ну, когда рейтинг падает, а деньги нужны… Разочаровалась», – написала nast­­_byryukova. При этом ряд подписчиков все же похвалили балерину за смелость. «Сексуально, Насть», – поделился мыслями vladislavstalmansky.

В начале 2020 года Волочкова резко отреагировала на критику подписчиков, не оценивших фотографию со шпагатом. «Я ноги не устану поднимать и в 60. А Вы на свою рожу посмотрите. Жопу поднимите свою и принесите в зал, вместо того, чтобы завидовать моему шпагату», – отвечала балерина критикам.