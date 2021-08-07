 

Россияне, проживающие в Великобритании, провели акцию в поддержку партии “Единая Россия”

07.08.2021, 18:51, Разное
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Акция под названием “Единая Россия – богатая Россия!” прошла в одном из престижных ночных клубов Лондона. Несколько десятков россиян собрались в центре английской столицы, чтобы выразить свою поддержку правящей партии.

Мероприяте было организовано российским посольством в Великобритании и приурочено к предстоящим выборам в Государственную думу.

Выступавшие отметили решающую роль «Единой России» в экономическом подъеме и возросшем международном авторитете России. Ольга Шувалова, жена бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, напомнила о «бедных 90-е годах», когда «страну грабили либералы и олигархи». Сейчас же, по мнению выступавшей, благосостояние народа выросло: простые россияне могут себе позволить учебу в лучших университетах мира или покупку недвижимости за границей.

Андрей Якунин, сын экс-главы РЖД, заявил, что в современной России «каждый сам кузнец своего счастья». Ругающим власть он посоветовал «меньше смотреть видео малоизвестных блогеров и засучив рукава, больше и лучше работать». «Без труда не вынешь и рыбку из пруда», – резюмировал Якунин под одобрительные аплодисменты присутствующих.

Не обошлось и без критики. Эльсина Хайрова выразила сожаление, что российское государство мало внимания уделяет своим гражданам, проживающим за границей. 

«Мой особняк в графстве Суррей требует капитального ремонта, детям нужно дать хорошее образование. Здесь это все далеко не бесплатно. Молодые семьи в России получают помощь от государства: материнский капитал, льготные кредиты … Почему бы не подготовить подобные программы и для нас?», – предложили она. 

Присутствовавший на мероприятии отец Эльсины – депутат Госдумы Ринат Хайров обещал после выборов инициировать разработку соответствующего законопроекта.

После официальной части гостей ждал фуршет, организованный российской фирмой «Конкорд Кейтеринг».

По данным ВЦИОМ, более 70% россиян, проживающих в элитных районов Лондона, проголосовали бы за партию «Единая Россия», если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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