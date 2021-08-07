Неправильные степлер и парламент

Оппозиционных кандидатов в депутаты петербургского Заксобрания массово снимают с регистрации. Претензии во всех случаях — как под копирку.



Вид на Законодательное собрание Петербурга. Фото: Cергей Коньков / ТАСС

Дело депутата Вишневского, который планировал баллотироваться в петербургский парламент в одномандатном избирательном округе № 2 (центр Петербурга), Территориальная избирательная комиссия № 30 рассматривала в среду, 4 августа. За трое суток до этого, 31 июля, Вишневского по электронной почте известили: в документах у него много недочетов и ошибок. Комиссия дала кандидату время на исправление, и вот теперь решила с выборов его снять.

Председательствовал, сидя во главе длинного стола, глава ТИК Владимир Соколов. Он приветливо помахал рукой монитору — большинство членов ТИК наблюдали за происходящим по видеосвязи. Натянув на лицо маску, Соколов открыл заседание. Повернулся к четырем коллегам за столом. Там же сидел и Вишневский.

Начал председатель с сообщения, что некоторые ошибки кандидат исправил, а кое-какие претензии пришлось снять самой комиссии. Председателю лично, например, не нравилось, как Вишневский указал свое место работы.

— Я до сих пор считаю, что это неправильное место работы, — вздохнул Соколов. — Но так требуют документы, подаваемые в избирательную комиссию.

«Неправильное место работы» Вишневского было указано так: депутат Законодательного собрания Петербурга, зампредседателя комиссии по городскому хозяйству. Председатель предлагал оставить только вторую часть — насчет хозяйства.

— В ТИКе хотели, чтобы у меня в бюллетене не было слова депутат, — объясняет теперь суть претензии Вишневский. — Но есть разъяснение ЦИК о том, что действующий депутат в обязательном порядке должен указывать свой статус.

Когда председатель дошел до главного, он опустил глаза к листам бумаги на столе и прочитал скороговоркой: «Были выявлены недостатки в части оформления решения о выдвижении кандидата избирательным объединением и документа, подтверждающего согласование с соответствующим органом…»

Председатель ТИК №30 Владимир Соколов. Фото: tik30.spbik.spb.ru

Известного яблочника, отработавшего в петербургском парламенте уже десять лет, выдвинула партия «Яблоко». Это позволяет ему не собирать подписи для регистрации. И если кратко пересказать замечание ТИКа № 30, то сводится оно к тому, что «Яблоко» Вишневского не выдвигало.

— Не переживайте, Борис Лазаревич, — председатель ласково посмотрел на Вишневского, пытавшегося выяснить, как такое может быть и где, собственно, нарушения.

— Я абсолютно не переживаю, Владимир Александрович! — резко ответил Борис Лазаревич.

Степлер

Согласно Закону Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного собрания» (статьи 32 и 33), в подтверждение того, что партия выдвигает кандидата, тот должен предоставить в избирком решение съезда. Сразу скажем: как оно должно быть оформлено, на какого цвета листах напечатано и каким шрифтом — таких требований в законе нет. Только сроки и содержание, в частности информация о количестве делегатов съезда. Съезд, в свою очередь, может опираться на решение региональной ячейки или постоянно действующего политсовета партии — внутрипартийный, по сути, документ. Именно к нему у ТИКа возник первый вопрос. Касался он степлера, которым были скреплены листы в папке.

— Значит, что нам здесь не нравится, — сосредоточенно протянул председатель. — На моей памяти я впервые в жизни вижу такой представленный документ. То, что он не прошит…

Вишневский заерзал, но председатель не дал ему вмешаться.

— …Действительно, требований к прошивке необходимых документов избирательное законодательство не предусматривает, — опередил он кандидата. — Предусматривает в некоторых моментах, но не в данном случае. Документы Бориса Лазаревича, которые представлены дальше, все прошиты. А здесь

вопросы возникают, потому что второй, третий и четвертый листы просто скреплены обычным степлером.

И все бы ничего, смирился бы председатель со степлером. Но в бумаге от политсовета партии не было сказано, сколько народу в нем работает на постоянной основе.

— Я не вижу в этом никакого нарушения, — пожал плечами Вишневский, потянулся к компьютеру и стал читать вслух статью закона.

— Хорошо, — дослушав цитату, кивнул Соколов.

И пока кандидат пытался выяснить, в каком законе вычитал запрет на степлеры сам Соколов, чем плохо решение съезда, председатель перешел ко второму пункту. Выяснилось: он вообще не считает, что кандидатом выдвинут именно Вишневский, именно в Законодательное собрание, именно Петербурга, именно в избирательном округе № 2.

Не та таблица

— Кандидатом был представлен документ, приложением к которому являлись три листа, — прочитал по бумажке Соколов. — Третьим листом являлся список кандидатов-одномандатников, согласованных российской демократической партией «Яблоко».

«Кандидатуры для выдвижения по одномандатным избирательным округам» озаглавлен список. Ниже идет таблица из 25 имен, напротив каждого — номер округа, куда партия делегировала своего выдвиженца.

Второй строкой в таблице значится: «Округ № 2 — Вишневский Борис Лазаревич». Казалось бы, проще некуда.

— Где здесь нарушение? — снова поинтересовался кандидат.

— К наименованию округа у меня есть вопросы, — объяснил председатель.

По мнению комиссии, из представленной таблицы не следует, что «Яблоко» действительно выдвинуло на выборы всех этих людей, и Вишневского в их числе. Член комиссии Павел Шапчиц предложил запросить «Яблоко» — выдвигало ли оно Вишневского.

Борис Вишневский. Фото из соцсетей

— Я думаю, что сто человек из ста, если они, конечно, независимы и не подвержены каким-то политическим влияниям, поймут, что это именно одномандатный округ, именно в Законодательное собрание Санкт-Петербурга VII созыва, с таким-то номером, — пытался подействовать на коллег Шапчиц. — Документ, безусловно, подтверждает согласование кандидатур. А в случае, если у нас возникают сомнения, мы можем обратиться в партию с соответствующим запросом. Закон этого делать не запрещает.

Но Соколов уже объявил голосование — и девять членов ТИКа из тринадцати проголосовали за снятие с выборов депутата Вишневского.

«Прошлись по самым сильным»

Причина, по которой к нему, самому известному и, прямо скажем, беспокойному депутату в городе, возникли все эти претензии, лежит на поверхности. В округе, где подал документы Вишневский, от «Единой России» баллотируется Александр Ржаненков — действующий председатель комитета по социальной политике Смольного. Проблема Ржаненкова в том, что много лет он не участвовал в публичной политике, всю жизнь оставался стопроцентным чиновником. Но этой его карьере приходит конец из-за предельного для госслужбы возраста.

Всего яблочники подали одинаковые пакеты документов в 25 одномандатных округах в Петербурге. В двадцати их зарегистрировали, несмотря на степлеры и все остальные препятствия. В пяти разыгрались удивительные по сходству сцены.

Николай Громов, в прошлом — пожарный, награжденный орденом Мужества, получивший тяжелые травмы при спасении товарища, снят с выборов в ТИКе № 34. У него листы в документе тоже скреплены степлером, вдобавок не пронумерованы.

В законе нет требования о нумерации страниц, но уж больно Громов известен в своем округе.

Адвокату Ксении Михайловой, которую «Яблоко» выдвинуло в округе № 3, не повезло дважды. Во-первых, ее тоже хорошо знают «на земле» как правозащитницу. Во-вторых, в том же округе от «Единой России» хочет победить дочь нынешнего спикера петербургского парламента.

Илья Сиялов прославился как градозащитник — боролся за парк «Малиновка» на Охте. У него не то что степлер нашли и ошибки в документах, а целую «незадекларированную» дочь. Поди теперь докажи комиссии, что дочери у него на самом деле нет.

С Любовью Дюве в ТИК-15 фантазию проявлять не стали, там все было как у Вишневского. С той только разницей, что ошибки нашли как раз в решении съезда. Повторим, что все кандидаты подавали одинаковые пакеты документов.

— Подряд пять наших кандидатов снимают с выборов по очень похожим основаниям, — замечает Борис Вишневский. — Я уверен, прошлись по самым сильным.

Полиция дежурит у входа в здание администрации Центрального района, где проходит заседание ТИК. Фото: Борис Вишневский

И еще «Вишневские»

Все это не значит, что в седьмом созыве питерского ЗакСа не будет депутата Вишневского. Во-первых, даже если он не оспорит решение ТИКа, то может пройти по городскому списку партии. Горизбирком 30 июля благополучно зарегистрировал этот список — не помешал этому даже степлер. Хотя комплект документов туда поступил ровно такой же, как в округ.

А во-вторых, в округе № 2 баллотируются еще целых два Вишневских. Оба Борисы, только один Геннадьевич, другой Иванович. Оба сменили паспорта, назвавшись новыми именами-фамилиями, как раз перед регистрацией.

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Почему-то ни одна партия не захотела приютить «двойников», и им пришлось собирать подписи. Скорость, с которой «новые Вишневские» это сделали, поразила воображение членов комиссии. Четверо из них взялись изучить списки сторонников Иваныча с Геннадьичем — и с удивлением обнаружили одинаковые листы. Одни и те же данные и автографы подписантов аккуратно идут в одинаковом порядке и вписаны словно одной ручкой. Как будто два «новых Вишневских», которые вроде бы и друг с другом должны конкурировать, ходили по одним и тем же избирателям парочкой.

Член ТИКа Виктория Андреева, проверяя эти списки, споткнулась о фамилию знакомого. И написала ему.

— Я спросила, при каких обстоятельствах он подписался за «Вишневского», — рассказывает Виктория. — Он удивился и сказал, что никакого Вишневского не знает. Рассказал, что на улице его остановили и предложили подписаться за действующего председателя комитета по соцполитике Александра Ржаненкова.

Повторим, что чиновник баллотируется от «Единой России» и подписей вообще не должен собирать. Он, может быть, знать не знает, какие у него объявились сторонники.

— Мы обратили внимание, что на отпечатанных в типографии листах в некоторых случаях данные кандидата «Вишневского» и номер счета съезжают со строки, заползая на следующий ниже текст, — продолжает Виктория Андреева. — Мы заподозрили, что листы изготавливали не единовременно, что фамилии в них впечатывали позже на принтере. И сопоставили это с информацией о том, что кто-то собирал подписи якобы «за Ржаненкова».

Видимо, собирали под пустыми листами, а имя впечатывали потом.

Станет ли это основанием для того, чтобы «Вишневские» прошли через такую же экзекуцию, как Вишневский, большой вопрос. Пока основной состав ТИКа считает, что нарушений в сборе подписей нет.

— У нас уже было одно заседание рабочей группы по этим подписям, — говорит Виктория Андреева. — И есть причины, по которым ряд подписей можно признать недействительными. Например, адрес где-то написан с сокращением: «7 сов» — вместо «7-я Советская». Или «улица Б. Бруевича». Где-то в именах и отчествах пропущены буквы. Но члены комиссии, которые не поняли, что означают слова «округ № 2» в документах у настоящего Вишневского, большинством голосов признали, что эти подписи можно признать: мало ли, ошибся человек. Поэтому в подписных листах обоих «Вишневских» мы пока не нашли пяти процентов брака. Скорее всего, оба будут зарегистрированы.

Ирина Тумакова, спецкор «Новой газеты»

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