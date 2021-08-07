В Австрии чеченцу за убийство свидетеля по делу Окуевой дали пожизненное

Осужденный не признал вину и заявил, что настоящий убийца убежал. Сарали А. задержали в день убийства по горячим следам. На его подошвах обнаружили кровь погибшего блогера.

Прокурор заявил, что Сарали А. известен в чеченской диаспоре как торговец оружием. В июле 2020 года он встретился с Умаровым, чтобы обменять автомобиль на пистолет Glock, и, уже сидя в машине, сделал пять выстрелов в Умарова. Блогер попытался выбраться из машины, но осужденный сделал контрольный выстрел в голову. При этом экспертиза установила, что каждый из этих выстрелов мог стать смертельным.

По версии прокуратуры, Умарову, проживавшему в Австрии под именем Мартин Бек, многократно поступали угрозы из-за его видео на YouТube, в которых тот критиковал лидера Чечни Рамзана Кадырова. Кроме того, Умаров был информантом венского управления ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка).

Нromadske отмечает, что Умаров официально был свидетелем по делу об убийстве Окуевой.

Контекст:

30 октября 2017 года у поселка Глеваха под Киевом по автомобилю, в котором ехали Окуева и ее муж Адам Осмаев, открыли огонь из автоматического оружия. Окуева погибла на месте, а Осмаев получил ранения.

Первого подозреваемого по делу об убийстве Окуевой правоохранители задержали спустя два года после преступления – в январе 2020 года. Это уроженец Дагестана Редькин, он долгое время проживал в Украине. В полиции сообщили, что Редькин незаконно получил украинское гражданство. По данным следствия, он входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами.

В полиции сообщали, что ДНК Редькина совпала с ДНК на оружии, из которого совершили убийство. Адвокаты подозреваемого называли экспертизу по ДНК сомнительной (сразу после убийства в полиции заявляли, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет).

19 мая 2020-го Офис генерального прокурора и полиция сообщили, что о подозрении также заочно объявили предполагаемому организатору убийства – 44-летнему гражданину России, уроженцу Чечни. По данным правоохранителей, он должен был найти исполнителей убийства Окуевой и Осмаева за денежное вознаграждение. Издание “Deтектив.info” выяснило, что речь идет о Салахе Хумаидове.

Уроженец Чечни Осмаев принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, руководил Международным миротворческим батальоном добровольцев имени Джохара Дудаева, который преимущественно состоял из чеченцев. Окуева была пресс-секретарем батальона. В России Осмаева обвиняют в покушении на президента РФ Владимира Путина. На самого Осмаева уже покушались несколько раз.

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