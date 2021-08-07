 

Белорусская легкоатлетка Тимановская получила возможность продолжить карьеру в Польше

07.08.2021, 18:26, Новости дня
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Об этом 6 августа заявили в министерстве культуры, национального наследия и спорта Польши, сообщила “Немецкая волна”. 

Тимановскую вчера проинформировали об этой возможности и существующих вариантах. На этой неделе у спортсменки запланирован ряд встреч, но глава правления крупнейшей в Польше нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек уже предложил ей спонсорскую поддержку.

“Для нас будет честью, если она примет предложение”, – написал он в Twitter.

Wczoraj z * o * yli * my Kryscinie Cimanouskiej propozycj * wsparcia ze strony @PKN_ORLEN. B * dziemy zaszczyceni, je * li przyjmie zaproszenie do @TeamORLEN. Solidarnie gramy w jednej dru * ynie!

— Daniel Obajtek (@DanielObajtek) August 6, 2021

Тимановская на пресс-конференции в Варшаве 5 августа говорила, что хочет продолжить спортивную карьеру в Польше. 

Контекст:

Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК “накосячил” и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская. 

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская лететь отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Муж Тимановской Арсений Зданевич сначала уехал из Беларуси в Киев, а потом получил польскую гуманитарную визу. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. 4 августа она улетела из Токио и транзитом через Вену прибыла в Варшаву. На следующий день Зданевич на автомобиле уехал в Польшу.  

После инцидента с Тимановской Беларусь покинул тренер белорусской гандбольной команды “Витязь”, активист Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS BY) Константин Яковлев, а белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, заявила, что не будет возвращаться в Беларусь из Германии.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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