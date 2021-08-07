 

“Это неправильно”. Беленюк прокомментировал заявление украинской спортсменки Килипко об отсутствии тренера на Олимпиаде

07.08.2021, 18:26, Новости дня
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Так он прокомментировал Общественному заявление украинской легкоатлетки Марины Килипко, которая после попадания в топ-5 в прыжках с шестом раскритиковала действия федерации. 

“Сегодня вышла на разминку, нас вывели, всех девочек, на трибуне – ни одной души из Украины. Я разминаюсь сама, абсолютно одна. У всех тренеры сидят, поддержка хоть какая-то – я одна”, – говорила Килипко. Она заявляла, что просила отправить с ней личного тренера, но не получила ответа, почему тренера не взяли в Токио. 

В Федерации легкой атлетики ответили, что на Олимпиаду можно было отправить количество официальных лиц, которое равно 50% количества спортсменов, то есть 16 человек. Согласно заявлению функционеров, Килипко не соответствовала критериям включения личного тренера в состав делегации, когда формировалась команда. 

Беленюк отметил, что квоты тренеров действительно были. По словам спортсмена, у него и Парвиза Насибова был один тренер на Олимпиаде – Владимир Шацких. 

“Мне показывали комментарий [Килипко]. Я не в контексте ситуации, почему ее тренера не допустили к соревнованиям. Но это однозначно неправильно, потому что спортсмен должен быть с тренером. Каким образом быть, если Владимир Шацких со мной разогревался, выходил на ковер, потому что другой возможности не было, не хватало тренеров. Он был на схватке Парвиза, я уже выхожу на ковер, потому что плотный график. И он едва успевает все сделать, чтобы прийти, взять необходимые вещи и выйти со мной на ковер. Я спрашивал, чтобы другие тренеры по вольной борьбе подстраховали”, – рассказал он. 

Однако, по словам Килипко, тренера не было не только у нее, но и у другой представительницы сборной, прыгуньи с шестом Яны Гладийчук. 

Беленюк подчеркнул, что без тренера мог бы показать другой результат: “Без тренера не представляю, как бы я там справился. С ним разминался, проходили все этапы подготовки. На ковре слышал, что он мне говорит и несмотря на это, делал выводы и коррективы в схватке”. 

Контекст:

5 августа Килипко заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам с шестом на летних Олимпийских играх в Токио. Это лучший результат в прыжках с шестом на Олимпиаде в истории Украины, но не самый лучший в карьере спортсменки, ее личный рекорд – 4,7 м. 

После финала спортсменка расплакалась и раскритиковала действия федерации, в частности, то, что с ней не было тренера.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

Сейчас в активе украинских спортсменов 18 медалей (одна золотая, пять серебряных и 12 бронзовых). Как сообщается на сайте Олимпиады, она занимает 43-е место в финальном зачете (16-е – по количеству медалей).


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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