Первые покупатели в РФ могут купить Realme Narzo 30 с 90 Гц, NFC и 5000 мА•ч на треть дешевле

Продажи своего нового смартфона начала в РФ компания Realme. Narzo 30 с 90 Гц, NFC, Android 11, а также 5000 мА•ч в рамках небольшой акции можно купить на треть дешевле.

Свой очередной смартфон привезла для продажу в РФ компания Realme. Narzo 30 получил массу актуальных технологий, что позволяет предположить его успешные продажи. Для рынка РФ маркетологи производителя решили придумать дополнительный стимул, снизив ценник аппарата на треть. Вместо 20 тысяч рублей стать обладателем устройства можно за 14 тысяч. Акция будет продолжаться вплоть до 10 часов утра по московскому времени 9 августа.

Кроме новой стоимости покупатели получат также 6,5-дюймовый ЖК-экран с разрешением 2400 на 1080 точек Full HD+. Обновление изображения на дисплее достигает 90 Герц, а 16-мегапиксельный фронтальный объектив размещен в левом углу вверху лицевой панели. Основная камера состоит из трех сенсоров, пары 2-мегапиксельных и одного на 48 миллионов пикселей. Realme Narzo 30 для покупателей РФ представлен в двух цветах дизайна, сером и серебристом.

Однокристальная мобильная платформа MediaTek Helio G95 дополнена 6-гигабайтным чипом оперативной памяти. Для хранения любого рода контента предусмотрен флэш-накопитель на 128 гигабайт. Для обеспечения высокого уровня автономности Realme Narzo 30 оборудован аккумулятором вместительностью 5 тысяч мА•ч. При этом он поддерживает 30-ваттную быструю зарядку Dart Charge. Еще одной «изюминкой» гаджета станет наличие модулей NFC, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, аудиоразъёма 3,5 мм и USB Type-C. «С коробки» устройство работает на одиннадцатом поколении операционной системы Android, которая расширена фирменной оболочкой Realme UI 2.0.

Источник: www.ixbt.com