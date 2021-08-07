Глава СНБО заявил о желании РФ уничтожить Украину

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07.08.2021, 18:01, Новости дня
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Россия пытается уничтожить Украину при помощи политиков из Евросоюза, сообщил глава украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Перед нами сейчас есть большие вызовы, мы должны присоединиться к европейской энергосистеме в 2023 году. Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и РФ нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну», – сказал Данилов в интервью изданию «Новое время».

По его словам, в Европе начали «шевелиться мастодонты», для которых «успехи» президента Украины Владимира Зеленского представляют угрозу.

«Их там (в Европе – прим. ВЗГЛЯД) очень много. Они заканчивают свою политическую карьеру на Западе и начинают экономическую карьеру у [президента России] Владимира Путина. Это недопустимые вещи. Их много: австрийцы, французы, немцы. Все эти люди, которые поучают нас, как нам надо жить», – сообщил секретарь СНБО.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что трансляция русскоязычных фильмов по украинским каналам угрожает национальной безопасности страны.



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