В КПРФ предложили увеличить рабочую неделю для россиян

Для восстановления российской экономики требуется увеличить рабочую неделю, сообщил первый зампред думского комитета по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев.

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая», – цитирует Арефьева АБН.

Как считает депутат Госдумы, на данный момент в РФ нет инструментов, с помощью которых можно было бы перевести производство на четырехдневную рабочую неделю. Так, можно увеличить себестоимость, но тогда российская продукция будет не востребована.

До этого комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявляла, что сокращение рабочей недели с 40 до 36 часов поможет улучшить экономику в стране.