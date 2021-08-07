 

Задержаны участники массовой драки мигрантов в Мытищах

07.08.2021, 18:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В подмосковном городе Мытищи задержаны три человека после массовой драки с участием 40 мигрантов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«По факту драки на Пограничной улице города Мытищи Следственным управлением межмуниципального управления МВД РФ «Мытищинское» возбуждены уголовные дела по статье 111 и ст. 213 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство»)», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там пояснили, что в результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны трое мужчин, их подозревают в совершении этих преступлений.

В пятницу сообщалось, что в Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали около 40 мигрантов. Один человек был госпитализирован.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.02 / В Москве дополнительно направили 12 тыс. человек на уборку снега

30.06 / Джеймс Джеффри: США не будут сотрудничать с «Астанинским форматом»

21.06 / Оккупанты на Донбассе 20 июня открывали огонь четыре раза и запускали беспилотник – штаб ООС

18.05 / Le Figaro – в Париже закрыли площадь перед Нотр-Дамом из-за обнаружения там свинцовой пыли

18.09 / Пашаева лишили статуса адвоката

31.10 / В Челябинске заявили об отсутствии связи смерти пациентов со взрывом в поликлинике

25.05 / В Мали военные задержали премьера и президента страны. СМИ пишут о попытке военного переворота

02.07 / Рейтинг партии Зеленского упал ниже 30%

31.07 / «Аэрофлот» объяснил ситуацию с рейсами в Турцию и Британию

04.08 / Впервые рассчитана продолжительность суток на экзопланетах в системе HR 8799

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]m

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика