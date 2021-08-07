США отправили бомбардировщики B-52 в Афганистан для борьбы с талибами

Американские бомбардировщики B-52 Stratofortress отправлены для борьбы с боевиками радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), самолеты наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд, информирует газета Times.

Самолеты вылетели в Афганистан с авиабазы США Эль-Удейд в Катаре, их количество не уточняется. Они наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. При авиаударах используются также самолеты огневой поддержки AC-130, передает РИА «Новости».

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.

Накануне боевики запрещенного в РФ и признанного террористическим движения «Талибан» захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. В тот же день Афганистан заявил о наличии доказательств поддержки талибов Пакистаном.

До этого Москва предупредила о заметном увеличении активности талибов в Афганистане и деградации ситуации в стране из-за решения НАТО задержать вывод войск из страны.