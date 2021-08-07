 

США отправили бомбардировщики B-52 в Афганистан для борьбы с талибами

07.08.2021, 17:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские бомбардировщики B-52 Stratofortress отправлены для борьбы с боевиками радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), самолеты наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд, информирует газета Times.

Самолеты вылетели в Афганистан с авиабазы США Эль-Удейд в Катаре, их количество не уточняется. Они наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. При авиаударах используются также самолеты огневой поддержки AC-130, передает РИА «Новости».

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.

Накануне боевики запрещенного в РФ и признанного террористическим движения «Талибан» захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. В тот же день Афганистан заявил о наличии доказательств поддержки талибов Пакистаном.

До этого Москва предупредила о заметном увеличении активности талибов в Афганистане и деградации ситуации в стране из-за решения НАТО задержать вывод войск из страны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.12 / Аэропорт Домодедово усилил безопасность после угроз о «минировании»

12.08 / На акции у посольства Белоруссии в Москве задержаны пять человек

30.04 / France 24 – Франция представила новый законопроект по борьбе с терроризмом

10.01 / Замана, Кривонос и Смешко рассказали о подготовке секретной операции по вытеснению российских военных из Крыма в 2014 году

27.05 / Посольство Белоруссии в ФРГ рассказало, как белорусам летать в Германию

08.06 / “Умеет шокировать”. Зеленский получил именную футболку сборной по футболу с номером 95

12.02 / Комаровский о вакцине против коронавируса: Ни одна генная модификация не вторгается в человеческую ДНК. Это чушь

24.06 / “Умные и хорошие люди должны рожать. Очень много дебилов вокруг, начиная с депутатов”. Горбунов показал объятия с беременной Осадчей

09.11 / Daily Mail – Елизавета II впервые с начала пандемии появилась на публике в маске

05.09 / Для перехвата бомбардировщиков США, пролетевших над Украиной, РФ подняла восемь истребителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика