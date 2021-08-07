 

В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ

07.08.2021, 17:32, Новости дня
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По информации телеканала, инцидент произошел 5 августа. На 31-летнюю Эйдлин напал неизвестный и избил. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и с многочисленными ушибами и ссадинами.

По данным РЕН ТВ, Эйдлин уже выписали домой.

Младший сын и невестка Муравьевой – Евгений и Вероника Эйдлины. Фото: veronikaeydlin / Instagram
Контекст:

Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Окончила детскую студию при Российском академическом Молодежном театре. С конца 1970-х по начало 1990-х служила в Московском театре имени Моссовета. C 1993-го по настоящее время служит в государственном академическом Малом театре в Москве.

В начале 1970-х Муравьева начала сниматься в кино, первая заметная роль – в картине “Чисто английское убийство”. Широкую популярность актрисе принесли съемки в фильмах “Москва слезам не верит”, “Карнавал”, “Самая обаятельная и привлекательная”.

Муравьева была замужем за режиссером Леонидом Эйдлиным, который скончался в 2014 году. У актрисы двое сыновей – Даниил и Евгений.

Вероника Эйдлин замужем за младшим сыном Муравьевой Евгением. Она тоже актриса, окончила Российский институт театрального искусства, снималась в таких фильмах и сериалах, как “Деревенщина”, “Красивая жизнь”, Скорая помощь-2″.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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