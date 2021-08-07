Гимнастку Дину Аверину, проигравшую израильтянке, привезут с Олимпиады под конвоем

Серебряную медалистку Токийской Олимпиады Дину Аверину изолировали на территории российского посольства в Японии. В ближайшее время её доставят в аэропорт на дипломатической машине и в наручниках.

В субботу состоялся финал личных состязаний по художественной гимнастике в многоборье. Дина Аверина уступила две десятых балла израильской спортсменке Линой Ашрам. В результате Россия впервые за четверть века осталась без «золота» в этой дисциплине. Олимпийский комитет России пообещал сделать всё возможное, чтобы Аверина понесла заслуженное наказание.

«Главная задача сейчас – не дать ей уйти на Запад. Аверина понимает, что сделала, и наверняка будет пытаться просить политического убежища. Но мы быстро сориентировались, у неё не будет такой возможности», – заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Российское правительство в кратчайшие сроки смогло организовать спецрейс авиакомпании «Аврора» из Южно-Сахалинска, от которого до Токио всего полтора часа полёта. Чтобы избежать провокаций иностранных спецслужб, Аверину повезут в аэропорт скрытно. Из посольства одновременно выедут 10-15 дипломатических машин и поедут в аэропорт Нарита разными дорогами. В какой из машин находится задержанная, неизвестно.

«История с Тимановской не повторится. Наши службы работают намного чётче белорусских. Опыта у нас побольше», – сообщил атташе по культуре Посольства России в Японии.

Дину Аверину доставят во Владивосток, где ей предъявят обвинение. Затем обычным порядком её этапируют в Москву, в тюрьму Лефортово. Пока неизвестно, сможет ли она там заниматься гимнастикой.

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