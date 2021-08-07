 

В США скоро предложат новые стандарты экономии топлива

07.08.2021, 17:26, Новости дня
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Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) министерства транспорта США объявило, что вскоре предложит новые надежные стандарты экономии топлива.

Новые стандарты повысят эффективность использования топлива на 8% в год в 2024-2026 модельных годах и увеличат расчетное среднее значение по всему парку на 12 миль на галлон в 2026 модельном году по сравнению с 2021 годом.

Предложение NHTSA появилось в связи с тем, что автомобильная промышленность переоснащает будущие модели в ответ на рыночный спрос на более чистые и экономичные автомобили. Почти все автопроизводители анонсировали новые модели электромобилей, а пять из них добровольно согласились в Калифорнии принять более строгие требования к выбросам парниковых газов.

Более жесткие стандарты будут побуждать отрасль продолжать улучшать экономию топлива автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, поскольку транспортный сектор переходит на электрификацию.

Предложение содержит в себе ряд регуляторных альтернатив и значительно отличается от вывода, к которому специалисты NHTSA пришли в окончательном правиле 2020 года.

Вопреки окончательному правилу прошлого года, согласно предложению управления, к 2026 году средний показатель будет почти на 9 миль на галлон выше, чем в правиле 2020 года, а выбросы парниковых газов сократятся на 1,8 млрд тонн в течение следующих трех десятилетий.

По оценкам NHTSA, общие выгоды от новых предлагаемых стандартов превысят затраты на программу на 132 млрд долларов.

NHTSA также начнет работу по разработке стандартов экономии топлива для легких грузовиков на 2027-2030 модельные годы. Кроме того, агентство разработает стандарты топливной эффективности для средних и тяжелых грузовых автомобилей, начиная с 2027 модельного года.



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