Концерн «Росэнергоатом» полностью переходит на российскую операционную систему

Отечественная операционная система Astra Linux станет единственной и безальтернативной на компьютерах концерна «Росэнергоатом». Об этом заявили в администрации дочерней компании «Росатома».

Также стало известно, что компания потратит на обеспечение данного перехода 136 млн 600 тыс. рублей. Деньги потребуются на приобретение лицензий, обучение сотрудников и прочие технические работы.

Кстати, материнское предприятие начало переходить на ОС Astra Linux еще в прошлом году. По словам его представителей, данный выбор неслучаен. Во-первых, корпорация хочет поддержать отечественного разработчика ПО. Во-вторых, администрация уверена в высоком качестве и безопасности российского программного продукта.