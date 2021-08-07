 

Концерн «Росэнергоатом» полностью переходит на российскую операционную систему

07.08.2021, 17:26, Новости дня
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Отечественная операционная система Astra Linux станет единственной и безальтернативной на компьютерах концерна «Росэнергоатом». Об этом заявили в администрации дочерней компании «Росатома».

Также стало известно, что компания потратит на обеспечение данного перехода 136 млн 600 тыс. рублей. Деньги потребуются на приобретение лицензий, обучение сотрудников и прочие технические работы.

Кстати, материнское предприятие начало переходить на ОС Astra Linux еще в прошлом году. По словам его представителей, данный выбор неслучаен. Во-первых, корпорация хочет поддержать отечественного разработчика ПО. Во-вторых, администрация уверена в высоком качестве и безопасности российского программного продукта.



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