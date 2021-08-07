Диетолог Алексей Ковальков рассказал о быстром способе избавиться от жира на животе

Диетолог Алексей Ковальков пояснил о способе быстро избавиться от жира в области живота. По его словам, данная зона при похудении является самой проблемной.

«На животе расположены жировые клетки, которые никуда не исчезают. Они могут просто становиться меньше в размерах. Диеты в данном случае имеют минимальную эффективность. Альтернативой для них служит хирургическое вмешательство, но лучше произвести мезотерапию. Данная процедура представляет собой инъекции особых веществ, которые растворяют мембрану жировых клеток на животе», – пояснил специалист.

По словам Ковалькова, при помощи мезотерапии убрать жир с области живота можно всего за несколько недель. При этом следует придерживаться диеты и стараться заниматься спортом с определенной периодичностью, что позволит привести мышцы в тонус и поддержать процесс жиросжигания.

Подкорректировать фигуру можно и с помощью приема линолевой кислоты, но ее может назначить только специалист. Такой способ даст видимый результат в течение нескольких месяцев.

Источник: www.rosbalt.ru