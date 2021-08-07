 

Диетолог Алексей Ковальков рассказал о быстром способе избавиться от жира на животе

07.08.2021, 17:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Диетолог Алексей Ковальков пояснил о способе быстро избавиться от жира в области живота. По его словам, данная зона при похудении является самой проблемной.
«На животе расположены жировые клетки, которые никуда не исчезают. Они могут просто становиться меньше в размерах. Диеты в данном случае имеют минимальную эффективность. Альтернативой для них служит хирургическое вмешательство, но лучше произвести мезотерапию. Данная процедура представляет собой инъекции особых веществ, которые растворяют мембрану жировых клеток на животе», – пояснил специалист.
По словам Ковалькова, при помощи мезотерапии убрать жир с области живота можно всего за несколько недель. При этом следует придерживаться диеты и стараться заниматься спортом с определенной периодичностью, что позволит привести мышцы в тонус и поддержать процесс жиросжигания.

Подкорректировать фигуру можно и с помощью приема линолевой кислоты, но ее может назначить только специалист. Такой способ даст видимый результат в течение нескольких месяцев.

Источник: www.rosbalt.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / В Москве появятся 24 новых станции метро

23.07 / Актриса Александра Ребенок уже в августе станет мамой ещё одного ребёнка

03.10 / Учёные нашли новый способ побороть старение мозга

06.02 / Встать, абсурд идет!

07.04 / “Поддержал регенерацию функциональных нейронов”: Ученые сообщили об изобретении “клея для мозга”

24.12 / Ученые: Новый коронавирус вызывает преждевременное старение

04.09 / Суд в Москве отклонил жалобу ФБК на бездействие СК в связи с отравлением Навального

18.06 / Мнение: Лазы в голову авторам

21.07 / Холодная плазма помогла затянуться язвам при диабетической стопе

29.06 / Пшик и пустота

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика