Упавшее дерево заблокировало движение автобусов на севере Москвы

В северной части столицы дерево упало на проезжую часть, из-за происшествия задерживаются автобусы, сообщил департамент транспорта города.

«Из-за падения дерева на проезжую часть на улицу Черняховского задерживается движение автобусов 105 и 110», – сообщил департамент в своем Telegram-канале.

Ведомство посоветовало избегать поездок в указанный район.