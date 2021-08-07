Упавшее дерево заблокировало движение автобусов на севере Москвы

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07.08.2021, 16:46, Новости дня
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В северной части столицы дерево упало на проезжую часть, из-за происшествия задерживаются автобусы, сообщил департамент транспорта города.

«Из-за падения дерева на проезжую часть на улицу Черняховского задерживается движение автобусов 105 и 110», – сообщил департамент в своем Telegram-канале.

Ведомство посоветовало избегать поездок в указанный район.



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