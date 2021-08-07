Полиция распылила перцовый спрей на участников протестов в Париже

Французские полицейские применили перцовый спрей против участников манифестации, выступающих за отмену санитарных пропусков в Париже, но разогнать демонстрантов не удалось.

Во французской столице проходят несколько акций протеста против санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Одна из манифестаций, в которой участвуют, в том числе, представители движения «Желтые жилеты», стартовала после 13.00 со станции Пон-де-Нейи. Конечной точкой маршрута шествия станет площадь Шатле, передает РИА «Новости».

Акция проходила мирно, однако в 17-м округе Парижа между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов начались небольшие стычки. Полиция распылила перцовый спрей на участников акции. Через некоторое время колонна демонстрантов двинулась дальше по намеченному маршруту.

Напомним, протесты из-за карантинных мер начались в 150 городах Франции.

Демонстранты недовольны принятым парламентом и одобренным Конституционным советом законопроектом, который предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала и расширение использования санитарных пропусков.

Ранее противников принудительной вакцинации разогнали слезоточивым газом в Афинах.