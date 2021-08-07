 

Ласицкене после «золота» на Олимпиаде заявила об исполнившейся мечте

07.08.2021, 16:46, Новости дня
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Победившая на Олимпиаде в Токио российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что сбылась ее мечта.

«Я счастлива и не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась. Перед прыжком ничего не видела, ничего не слышала, была наедине с собой. Очень необычная Олимпиада, я все представляла, что бы здесь творилось, будь тут болельщики», – цитирует спортсменку ТАСС.

Она поблагодарила Токио за то, что тот смог провести Олимпийские игры, и за то, что мечты спортсменов воплотились на этой Олимпиаде.

В воскресенье Ласицкене выиграла олимпийский турнир в Токио, преодолев планку на высоте 2,04 метра.



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