В Полтавской области женщина заразилась “индийским” штаммом коронавируса

“Да, один случай. В городе Градижск Кременчугского района. Женщина уже выздоровела”, – сказал Ковалев.

Сейчас нет информации о новых подозрениях на заражение штаммом “Дельта” на территории области, отметил он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм “Дельта” зафиксировали уже в 132 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом “Дельта” наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин говорил, что в Украине подтверждено 147 случаев штамма “Дельта”. К 6 августа в Винницкой области подтвердили 25 случаев инфицирования штаммом “Дельта”, в Днепропетровской области выявили три случая.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа сообщил, что вспышка “Дельта”-штамма в Украине может произойти в любой момент.

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