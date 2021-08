В Калифорнии пожары уничтожили город Гринвилл

Огонь пожара “Дикси”, раздуваемый порывами ветра до 64 км/ч, достиг Гринвилла в среду, 4 августа. Огонь полностью уничтожил центр города, многие из сгоревших деревянных зданий были возведены более 100 лет назад.

We just entered Greenville on Hwy 89 This video was taken from Bidwell & Ann St. I’m so sorry for the town of Greenville. #DixieFire pic.twitter.com/vtAiYpy1Dl

— SoCalFirePhoto (@SoCalFirePhoto) August 5, 2021

В общем сгорело более 100 зданий, также пострадал ряд коммерческих предприятий. Все 800 жителей города незадолго до пожара были эвакуированы.

Heavy damage to the town of #Greenville. The elementary school is still standing as well as the dollar general. Very little good news to report. #DixieFire pic.twitter.com/DUIfmwT8z5

— Tyler Day (@itstylerday) August 5, 2021

Контекст:

В США в 10 штатах вспыхнули массовые пожары. 13 июля сообщалось об около 60 лесных пожарах в западных штатах. Более половины из них приходилось на Аризону, Айдахо и Монтану. Также крупные возгорания наблюдались в Северной Калифорнии и Орегоне.

Одна из причин пожаров – аномальная жара, которая наблюдается по всему миру. Как сообщает The Guardian, ее фиксируют в Северной Америке, Канаде, Швеции, Новой Зеландии и ряде других стран. Всемирная метеорологическая организация 1 июля сообщала о температурном рекорде для антарктического континента – +18,3 °C.

—