Украинский истребитель перехватил над Карпатами Ан-2 с контрафактными сигаретами – СМИ

Радиотехнические части Воздушных сил заметили низколетящий “кукурузник”. С аэродрома Луцк был поднят Миг-29.

“Перехват состоялся над городком Косов, после чего Ан-2 приземлился на аэродроме имени Игоря Табанюка в Коломые. Проводится проверка”, – пишет издание.

Источники издания сообщают, что на борту самолета, возможно, находились контрабандисты, перемещающие контрафактные сигареты на территорию Румынии.

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