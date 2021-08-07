 

“Секси-пекси”. Звезда “Крепостной” Сагайдачная позировала топлес

07.08.2021, 16:40, Новости дня
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Свою публикацию Сагайдачная назвала “советами замужней женщины”. В ней актриса рассказала, как создать крепкую семью. Среди ее советов:

Главное не перенасытиться только одним видом счастья;
Чтобы встретить своего мужчину, нужно научиться быть счастливой без него;
Счастье притягивает счастье;
Не делайте чрезмерную ставку на замужество;
Занимайтесь собой;
Если у вас нет парня или вы не замужем – это нормально;
Замужество – это не то место, где получают, это то место, где отдают;
Для того, чтобы научиться давать любовь, ее нужно сначала получить: от родителей, друзей, единомышленников.

“Пройдя эти этапы вы станете самодостаточной и готовой для семьи. В обратном случае, вы просто будете сидеть, изголодавшиеся от любви и ждать её от вашего избранника”, – отметила актриса.

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Публикация от * Anna Sagaidachnaya (Tretiak) * (@annasagaidachnaya)

“Молодая, но уже мудрая! Красивая, секси-пекси фото! Талантливая! Обожаю этого прекрасного человечка”, – прокомментировала innashelest333.

“Соблазнительная искусительница”, – добавил metalist2017.

Контекст:

Анна Сагайдачная – украинская актриса, номинант национальной телевизионной премии “Телетриумф” в категории “Актриса телевизионного фильма/сериала”. Обрела популярность после роли Марины Дунаевой в “Красной королеве”, сейчас снимается в “Крепостной”.

В 2018 году она вышла замуж за продюсера Евгения Третьякова, в августе 2019-го родила сына Тимура.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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