Комнатное освещение может стать источником электричества

Ученые из разных стран ищут дополнительные источники энергии. Речь идет о возможности получать даже небольшое количество электрического тока, но отовсюду, откуда можно.

Одним из таких источников является комнатный свет. Оказывается, из него также можно получать напряжение, как от солнечных батарей. Только панели (датчики) должны быть выполнены не на кремниевой основе.

Наиболее эффективным материалом ученые назвали фосфид галлия-индия. Также неплохо справляется с задачей арсенид галлия. Используя такие материалы, можно превратить даже комнатную люстру в источник возобновляемой энергии, отмечают специалисты. В конце концов, чем свет от лампочки принципиально отличается от солнечного? Только яркостью!