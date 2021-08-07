 

Древнее озеро Агассис спровоцировало глобальное похолодание 13 тысяч лет назад

07.08.2021, 16:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Канадские ученые провели исследование, результаты которого позволяют утверждать, что причиной очередного глобального похолодания стало древнее ледниковое озеро Агассис. Его вода течение нескольких месяцев выливалась в Мировой океан.

История началась примерно 16 тыс. лет назад, когда ледниковый период стал отступать. Из талых вод образовалось озеро Агассис, берегами для которого также был лед. Но стены этого бассейна также постепенно таяли, и в результате их прорвало, как гигантскую плотину 13 тысяч лет назад.

По словам ученых, в Атлантический океан стала поступать талая, то есть очень холодная вода с интенсивностью в 10 раз большей, чем сегодня поставляет река Амазонка. Разумеется, произошла смена океанских течений. А наводнение на обширных территориях сильно охладило сушу, которая уже начала нагреваться к тому времени.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / Кравчук счел невозможным обсуждать отношения Украины и России

29.09 / Волянский: В апреле–мае 2021 года активная стадия пандемии COVID-19 завершится. 3 млн смертей от него будут жестким уроком человечеству

26.07 / “Сиськи!”, “Что за пожар вы здесь устроили?”. Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции

01.01 / Гинцбург исключил продажу препарата от COVID-19 на основе антител в аптеках

27.07 / ФСБ задержала двоих прилетевших из Узбекистана

20.04 / Греция отложила применение вакцины J&J

29.07 / Контроль над МКС вернули после незапланированного включения двигателей «Науки»

20.05 / Шестерых сотрудников ГСЧС будут судить за фальсификации во время масштабных пожаров в Луганской области

26.06 / Зеленский о квартирах, которые передают пострадавшим от взрыва на Позняках: Это не бюджетные деньги

22.06 / Дания выбила Россию с Евро 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика