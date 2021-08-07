Древнее озеро Агассис спровоцировало глобальное похолодание 13 тысяч лет назад

Канадские ученые провели исследование, результаты которого позволяют утверждать, что причиной очередного глобального похолодания стало древнее ледниковое озеро Агассис. Его вода течение нескольких месяцев выливалась в Мировой океан.

История началась примерно 16 тыс. лет назад, когда ледниковый период стал отступать. Из талых вод образовалось озеро Агассис, берегами для которого также был лед. Но стены этого бассейна также постепенно таяли, и в результате их прорвало, как гигантскую плотину 13 тысяч лет назад.

По словам ученых, в Атлантический океан стала поступать талая, то есть очень холодная вода с интенсивностью в 10 раз большей, чем сегодня поставляет река Амазонка. Разумеется, произошла смена океанских течений. А наводнение на обширных территориях сильно охладило сушу, которая уже начала нагреваться к тому времени.