Эксперты перечислили полезные последствия утренней тренировки

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07.08.2021, 16:32, Разное
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Группа экспертов из разных областей перечислила полезные последствия утренней тренировки. В ранние часы организм лучше справляется с нагрузкой и приводит к снижению веса и улучшению сна.
Снижение лишнего веса для многих является приоритетной задачей, из-за которой и начинаются тренировки. Во время физической нагрузки происходит переработка жиров, белков и углеводов. Этот процесс наиболее эффективен до первого приёма пищи. Таким образом любая, даже самая незначительная тренировка, гораздо результативнее для похудения, если проводить её ранним утром. Это касается и качества сна. Директор Центра сна Джона Хопкинса Шарлин Гамальдо объясняет, что тренировки в ранние часы приводят к увеличению продолжительности отдыха, когда человек ночью расслабляется и его тело восстанавливается.

Помимо воздействия на фигуру и сон, утренние пробежки или другие лёгкие физические нагрузки помогают получить больше энергии. Учёные из Университета Джорджии доказали, что незначительная активность до 7 утра позволяет повысить энергию на 20%, а утомляемость снижается до 65% в течение дня. Этот происходит из-за улучшения кровотока и, как следствие, обогащения тела кислородом. Из этого вытекает и ещё одна полезная особенность – снижение давления. В ходе активных прогулок ранним утром у человека снижается артериальное давление, чего не происходит при тренировках в другие временные промежутки.

Источник: profile.ru



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