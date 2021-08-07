 

Синхронистки Шишкина и Пацкевич объявили, что выступили на ОИ в последний раз

07.08.2021, 15:52, Новости дня
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Российские синхронистки Алла Шишкина и Александра Пацкевич, победившие в составе сборной на Олимпиаде в Токио, сообщили, что больше не будут выступать на Олимпийских играх.

Спортсменки объявили, что выступили на своих последних Олимпийских играх, передает ТАСС.

«Я плачу, потому что это мои последние Олимпийские игры. Удалось завоевать третью олимпийскую медаль, потому что мне грустно оттого, что нет флага и гимна. И третье, потому что мне очень обидно за нашего девятого, Веронику Калинину, которая тоже должна быть на пьедестале с медалью», – цитирует Шишкину РИА «Новости».

Напомним, сборная РФ по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, получив в произвольной программе 98,8000 балла.

Главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская предположила, что спортсменки «золотого» состава команды российской сборной на ОИ могут закончить карьеру после Олимпиады.

С победой спортсменок поздравил президент РФ Владимир Путин.



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