 

Россиянка Ласицкене завоевала «золото» на Олимпийских играх

07.08.2021, 15:52, Новости дня
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Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене завоевала золото на Олимпиаде в Токио.

Ласицкене с первой попытки покорила планку на высоте в 2,04 метра, и стала победительницей, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу сборная РФ по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях, получив в произвольной программе 98,8000 балла.



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