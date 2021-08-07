Россиянка Ласицкене завоевала «золото» на Олимпийских играх

Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене завоевала золото на Олимпиаде в Токио.

Ласицкене с первой попытки покорила планку на высоте в 2,04 метра, и стала победительницей, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу сборная РФ по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях, получив в произвольной программе 98,8000 балла.