 

Четверть россиян по несколько лет не меняют пароли на рабочем столе

07.08.2021, 15:40, Новости дня
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Как известно, пароли в целях безопасности нужно периодически менять. Однако россияне не имеют такой привычки, говорят эксперты. Последнее исследование показали, что примерно каждый четвертый интернет-пользователь из РФ годами не меняет пароль на рабочем столе своего устройства.

При этом менее половины наших соотечественников (46%) придумывают относительно сложные пароли длиной от семи до десяти символов. А каждый шестой пользователь привык вносить изменения в эти комбинации не чаще, чем раз в год.

Проблема в том, что у россиян нет понимание того, где хранить пароли. Поэтому многие пытаются придумать простую комбинацию на все случаи жизни, которую легко запомнить. Часто она привязана к именам, дням рождения, что делает пароли легкой наживой для хакеров.



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