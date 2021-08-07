В Израиле продемонстрировали, как легко обмануть систему распознавания лиц

Системы идентификации все время усовершенствуются, но становятся ли они надежнее? Пароли стали заменять ID для отпечатков пальцев. Затем внедрили идентификацию по сетчатку глаза. Наконец, начала работать система распознавания лиц.

Казалось бы, последняя должна стать самой надежной. Но это вовсе не так, утверждают израильские ученые, которые провели исследование и установили серьезные уязвимости в существующих технологиях.

Так, ID для распознавания лиц в 60% случаях моно легко обмануть, предоставив вместо реального лица искусственно созданное. Вообще, всего 9 матриц могут обеспечить доступ к 40% ресурсов, защищенных системой распознавания лиц.