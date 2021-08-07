 

Ученые назвали идеальные страны для спасения от апокалипсиса

07.08.2021, 15:38, Разное
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Учёные составили список из идеальных стран на случай апокалипсиса. Пребывание в них позволит спастись от мировых масштабных катастроф, включая масштабную пандемию.
В приоритете Исландия и Новая Зеландия. Эти страны прекрасно подходят для противостояния как обычным экономическим кризисам, так и для защиты своих границ от вредных факторов. Речь идёт о глобальной климатической катастрофе. Также именно в этих странах легче всего поддерживать работоспособность инфраструктуры. Это крайне необходимый критерий для выживания человечества в современном мире.

Ещё одним критерием была возможность выращивать достаточно пищи для пропитания людей. В этом случае к уже перечисленным присоединяется Тасмания, Ирландия и Великобритания. Все они обладают достаточной территорией и благоприятным расположением для защиты собственных территорий.

Источник: www.if24.ru



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