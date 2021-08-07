 

Политолог Веселовский: Зеленский может устроить провокацию ради войны с Россией

07.08.2021, 15:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На этой неделе состоялось интервью президента Украины Владимира Зеленского на телеканале “Дом”, который вещает на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДЛНР), а также в Крыму. Лидер Незалежной говорил о любви к полуострову и мире в Донбассе. Политолог Сергей Веселовский предполагает, что жители этих республик негативно отреагировали на интервью с политиком.

Эксперт назвал любовь Зеленского к ДЛНР и Крыму любовью вора-рецедивиста к молодому сокамернику. Также политолог отметил, что такие украинские политики, как Александр Турчинов и Петр Порошенко, пытались втянуть РФ в войну по приказу США, но “обломали зубы”.

Зеленский же действует иначе, заметил Веселовский. Лидер Незалежной открыто поддерживает гонение русских в ДЛНГ и Крыму, а когда украинские нацисты начнут их убивать, Россия не сможет оставаться в стороне, и ей придется вмешаться.

“Зеленский может устроить провокацию”, – считает политолог.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Россию победить невозможно. Парламентарий призвал украинских политиков найти общий язык с РФ, чтобы завершить конфликт в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.11 / Анастасия Волочкова объяснила отказ от ношения маски

29.12 / Анна Калашникова поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

25.08 / Личное: Неактуальный президент

30.07 / «Костя держится как мужик!»

07.10 / Тихановская попросила Францию прислать пирожные голодающим белорусам

15.02 / В центре Москвы обрушились строительные леса

31.08 / Раскрыт план действий Тихановской в случае прихода к власти

02.12 / Состояние 22 богатейших россиян превысило размер бюджета России

09.10 / Мнение: О состоянии Юрия Котенка

21.07 / Во всех школах России установят счетчик американского госдолга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика