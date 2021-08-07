Экс-депутат Рады Мураев призвал готовиться к бунту радикалов

С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его мнению, государство уже готовят к разделу внешние игроки.

Мураев отметил, что не хочет никого пугать, однако украинцам стоит готовиться к восстанию радикалов, мобилизация которых сейчас, по его словам, происходит по всей стране. Он уверен: их готовят стать инструментом раскачки и дестабилизации ситуации на Украине. По его мнению, провокации в стране могут начаться уже грядущей осенью.

Экс-депутат подчеркнул, что это, в свою очередь, может вылиться в настоящий глобальный гражданский конфликт. Мураев рассказал, что часть радикальных сил спонсируется бывшим главой Украины Петром Порошенко. По словам экс-депутата, когда начнется гражданское противостояние, Украину будут “спасать” все: Польша будет “спасать” Галичину, Венгрия — Закарпатье, Румыния “спасет” Бессарабию и Буковину. Мураев подчеркнул, что действующий украинский президент Владимир Зеленский не понимает этого и продолжает “по-детски” себя вести.

Ранее на Украине предложили переименовать русский язык. Писательница Лариса Ницой озвучила идею отныне называть его московским языком. Украинка уверена: сегодня русским языком пользуются только по привычке, но на самом деле он никому уже не нужен.