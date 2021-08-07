Тренер синхронисток Покровская предположила завершение карьеры «золотого» состава сборной

Все спортсменки «золотого» состава команды российской сборной на ОИ могут закончить карьеру после Олимпиады, сообщила главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

«Закончат все, я предполагаю», – сказала Покровская, отвечая на вопрос о будущем спортсменок из нынешнего состава в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff, передает РИА «Новости».

Она добавила, что уже есть молодые спортсмены, готовые сменить нынешних атлетов.

«Им тоже не повезло со стартом в прошлом году. Если старшие подумали и остались, а здесь-то годы. Несколько девочек выбыло уже из состава, и в этом году они уже и не в составе юниорской команды, и не в составе старшей команды. И вот они остались на перепутье, то ли да, то ли нет, а время-то идет! А у тренеров другие спортсменки, в которых они заинтересованы, что они попадут в юниорский состав, и вот это, конечно, нанесло урон», – отметила специалист.

В субботу сборная РФ по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, получив в произвольной программе 98,8000 балла.

Россиянки Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар, лидировавшие после технической программы, в произвольной программе получили 98,8000 балла, общая сумма – 196,0979. Второе место заняли китаянки – 193,5310. Бронзу завоевали украинки – 190,3018.