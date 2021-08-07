 

Тренер синхронисток Покровская предположила завершение карьеры «золотого» состава сборной

07.08.2021, 14:58, Новости дня
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Все спортсменки «золотого» состава команды российской сборной на ОИ могут закончить карьеру после Олимпиады, сообщила главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

«Закончат все, я предполагаю», – сказала Покровская, отвечая на вопрос о будущем спортсменок из нынешнего состава в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff, передает РИА «Новости».

Она добавила, что уже есть молодые спортсмены, готовые сменить нынешних атлетов.

«Им тоже не повезло со стартом в прошлом году. Если старшие подумали и остались, а здесь-то годы. Несколько девочек выбыло уже из состава, и в этом году они уже и не в составе юниорской команды, и не в составе старшей команды. И вот они остались на перепутье, то ли да, то ли нет, а время-то идет! А у тренеров другие спортсменки, в которых они заинтересованы, что они попадут в юниорский состав, и вот это, конечно, нанесло урон», – отметила специалист.

В субботу сборная РФ по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, получив в произвольной программе 98,8000 балла.

Россиянки Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар, лидировавшие после технической программы, в произвольной программе получили 98,8000 балла, общая сумма – 196,0979. Второе место заняли китаянки – 193,5310. Бронзу завоевали украинки – 190,3018.



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