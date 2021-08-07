 

После отравления детей в поезде Мурманск – Адлер возбудили уголовное дело

07.08.2021, 14:58, Новости дня
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Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей, следовавших в оздоровительный лагерь в поезде по маршруту Мурманск-Адлер, сообщили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

«Следственными органами московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», – говорится в сообщении ведомства.

Следствием предварительно установлено, что в ночь на субботу от детей, следовавших в составе двух организованных групп пассажирским поездом Мурманск – Адлер, поступили жалобы на пищевое отравление.

«Уже изъяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица, истребована документация, организован комплекс масштабных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», – добавили в ведомстве.

Министерство образования и науки Мурманской области ранее сообщило, что среди 118 юных северян, отправившихся 4 августа в летний оздоровительный лагерь в Туапсе на поезде, не было зафиксировано случаев отравления, на Кубани из поезда вышли дети из Карелии.

Ранее сообщалось, что с поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию.



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