Украинская сборная по артистическому плаванию выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио

В составе сборной Украины выступали Марина и Владислава Алексиевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

После технической программы сборная занимала третье место, уступая командам ОКР и Китая и опережая Японию на 0,9 балла.

В соревнованиях участвовали девять команд. В финальный день они должны были выполнить произвольную программу. Украинки успешно справились с программой и заработали 96,0333 балла.

С общим результатом в 190,3018 балла украинки удержались на третьем месте, обеспечив отрыв от Японии почти в два очка.

Скриншот: olympics.com

Контекст:

Украинский дуэт Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые награды в артистическом плавании на Олимпиаде 4 августа. В финале Федина и Савчук получили 95,6 балла.

Сейчас в активе украинских спортсменов 17 медалей (одна золотая, пять серебряных и 11 бронзовых). Украина занимает 43-е место в финальном зачете (16-е – по количеству медалей), сообщается на сайте Олимпиады.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

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