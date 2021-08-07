 

В Волынской области женщина заказала убийство бывшего мужа, чтобы не возвращать кредит – полиция

07.08.2021, 14:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“36-летняя местная жительница, используя личные документы супруга, неоднократно оформляла и получала на его имя кредиты – 200 тыс. грн. Чтобы их не возвращать, она решила избавиться от мужа и подыскала для этого исполнителя”, – сообщили в полиции.

В пятницу, 6 августа, правоохранители провели спецоперацию. Они инсценировали убийство мужчины и организовали встречу заказчицы с “киллером”.

Женщину задержали, ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (организация покушения на убийство, совершенное по заказу).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.03 / Дело полковника ФСБ Черкалина поступило в военный суд

15.09 / Названо имя нового адвоката Ефремова

27.07 / “Знаем цену перемириям”. Силы ООС будут расценивать как наступление любой обстрел боевиков

08.01 / Бузова вышла замуж

13.02 / Зеленский хочет ограничить полномочия ОАСК

20.10 / В Варшаве отменили празднование Нового года из-за COVID-19

27.04 / В Одессе на годовщину событий 2 мая пройдет Марш защитников

27.10 / Собчак рассказала о перенесенном COVID-19

19.12 / В Великобритании предложили обострить конкуренцию с Россией в киберпространстве

22.01 / Volkswagen получит новые штрафы за выбросы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика