Директор по продажам “Метинвеста” Николаенко об отправке самолета с украинскими спасателями в Грецию: “Метинвест” не мог оставаться в стороне

“Метинвест”, когда получил обращение профинансировать эту поездку, не мог оставаться в стороне и предоставил помощь для проведения данной операции. Помощь заключается в финансировании перелета наших спасателей в Грецию, чтобы помочь в борьбе с пожарами”, – сказал он.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин рассказал журналистам, что украинские спасатели, которые отправились в Грецию, обеспечены всем необходимым.

“Всем необходимым личный состав обеспечен… Будет выполнять задачи, которые определены там руководителями по тушению лесных пожаров”, – заявил он.

Канал отметил, что в Грецию отправилось 100 украинских спасателей, которые пробудут там 10–14 дней, но в случае надобности – дольше.

Контекст:

В последние две недели в Греции установилась самая сильная по интенсивности и продолжительности жара за последние 30 лет, сказал представитель пожарной службы Аристотелис Пападопулос, пишет The Associated Press.

3 августа в стране начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин, их тушат до сих пор. За последние два дня на юге страны эвакуировали жителей около 60 населенных пунктов, отмечает The Associated Press. Также лесные массивы горели на острове Эвия к северо-востоку от Афин и в нескольких местах в южном регионе Пелопоннес, там пожары остановили, не дав им достичь древней Олимпии – места проведения первых Олимпийских игр.

В результате пожаров пострадало 12 человек, уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушат с помощью авиации. Пожарных и самолеты в Грецию отправляют из Франции, Швеции, Румынии и Швейцарии, отмечает Reuters.

6 августа Кабинет Министров Украины по поручению президента Владимира Зеленского одобрил отправку 100 спасателей в Грецию для помощи в тушении пожаров.

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