 

Российские ведущие “Первого канала” и “России 1” оскорбили ЛГБТ-олимпийцев. МОК потребовал объяснений

07.08.2021, 14:52, Новости дня
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Государственные каналы посвятили несколько своих ток-шоу пренебрежительному высказыванию о ЛГБТ-спортсменах на Олимпийских играх, используя слова “мерзость” и “извращение”, сказали в МОК. 

Причиной обращения МОК стали выпуски передач “Время покажет” и “60 минут”. Участники ток-шоу оскорбляли тяжелоатлетку-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард и британского прыгуна в воду Тома Дэйли, который является открытым геем.

Выпуск программы “60 минут” от 26 июля особенно изобиловал оскорблениями, рассказали в МОК. Один из участников дискуссии, депутат российской Госдумы Алексей Журавлев, сказал, что ему”противны геи и трансгендеры”.

Ведущий “Время покажет” Анатолий Кузичев появился в одном из выпусков передачи в парике, таким образом изображая Хаббард. Он посоветовал трансгендерам “лечиться у психиатров”.

В МОК заявили, что на Олимпийских играх нет места дискриминации.

Контекст:

Штангистка Хаббард стала первой в истории трансгендером, который участвовал в соревнованиях за 125-летнюю историю Олимпийских игр. После трех неудачных попыток в рывке – одной с весом в 120 кг и двух в 125 кг она покинула Олимпиаду.

Дэйли в паре с Мэтти Ли стал олимпийским чемпионом в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, сообщалa BBC. Он был замечен на трибунах соревнований по плаванию за вязанием спицами.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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