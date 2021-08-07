 

В “Нацкорпусе” отреагировали на решение суда арестовать подозреваемых в рэкете: Мы оставляем за собой право на ответ

07.08.2021, 14:52, Новости дня
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“Заказное в Офисе президента судилище продолжалось шестнадцать часов. Поскольку власть прибегла к откровенным репрессиям – мы оставляем за собой право на ответ. Осознавая, что за всем этим стоит власть, в первую очередь в лице президента Зеленского, наши силы будут направлены на тех, кто эту историю инициировал и кто ею управляет”, – сообщили в “Нацкорпусе”.

В “Нацкорпусе” возмущены тем, что суд отправил в СИЗО “патриотов, которые реальными действиями доказали преданность Украине”. 

“В нашей стране почему-то за решетку легко сажают только ветеранов российско-украинской войны и патриотов, а не реальных пророссийских отбросов и коллаборационистов. Пока откровенному предателю Украины, куму Путина Медведчуку, которого официально обвиняют в государственной измене, власть дает возможность и в дальнейшем управлять пятой колонной из своего комфортного дома, настоящие патриоты своей страны, с 2014 года реальными делами доказали свою преданность Украине – отправляются за решетку”, – сообщили в “Нацкорпусе”.

Контекст:

СБУ 5 августа провела обыски у членов “Национального корпуса” в Харьковской области. Издание “Deтектив.info” сообщило о серии обысков и задержании семи членов  “Нацкорпуса”. Их подозревают в создании и участии в организованной преступной группировке, специализировавшейся на рэкете. В Нацкорпусе заявили, что действия правоохранителей носят заказной характер.

6 августа СБУ  обнародовала доказательства деятельности группировки в Харьковской области – аудио и видеоматериалы.

“По данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера. Объем их прибыли составлял более 1 млн грн ежемесячно”, – отметили в релизе.

В “Нацкорпусе” видео СБУ о харьковских рэкетирах назвали срежиссированой медиаманипуляцией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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