 

В Китае подрядчики Apple активно набирают персонал

07.08.2021, 14:46, Новости дня
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Как сообщают источники, накануне выпуска новой линейки смартфонов iPhone 13 китайские компании-поставщики комплектующих для американского Apple начали набирать значительно больше рабочего персонала. Очевидно, новые сотрудники понадобятся для значительного расширения производства, считают аналитики.

Особое внимание привлекает поведение департамента кадров компании Foxconn, говорят специалисты. Там не только заявили о намерении нанимать больше людей, но и начали предлагать больше бонусов для сотрудников.

Так, на заводе компании Чжэнчжоу предлагают премии почти 1600 американских долларов для тех работников, которые продержатся на своих должностях более 90 дней. Очевидно, и режим производства будет очень жестким.



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