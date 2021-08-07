 

Смартфоны Realme вошли в тройку самых продаваемых в России

07.08.2021, 14:46, Новости дня
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Аналитики рынка электроники отмечают необычайные успехи компании Realme в России. Последние семь кварталов данный бренд уверенно наращивает продажи. Теперь компания входит в тройку самых популярных среди жителей РФ производителей мобильных устройств. Всего же в мире Realme собирается продавать по 100 миллионов устройств ежегодно.

А на российском рынке эта компания уступает только Xiaomi и Samsung. Как долго они еще будут сохранять свое лидерство? Ответ на данный вопрос зависит от дальнейшей активности быстроразвивающегося китайского производителя. Однако эксперты уверены, что Realme еще далеко не исчерпала свой потенциал.

На сегодня каждый десятый проданный в РФ смартфон выпущен под брендом Realme. Объемы поставок за год выросли более чем в 50 раз!



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