 

Психолог Идзиковский назвал причиной стресса зависимость от соцсетей

07.08.2021, 14:44, Разное
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Психолог Евгений Идзиковский назвал фактор, который часто становится причиной стресса. Как оказалось, такое негативное воздействие на организм человека оказывает зависимость от соцсетей.
В повседневной жизни многие люди сталкиваются с негативом, из-за чего могут испытывать стресс. Однако такое состояние не всегда вызвано очевидными факторами, в ряде случаев причиной дискомфорта могут быть популярные социальные сети. По мнению российского психолога Евгения Идзиковского, многие люди зависимы от них, что и ухудшает их состояние.

Такая взаимосвязь стресса и отношения к интернет-ресурсам основывается на высокой выработке специального дофамина. Если ранее главными причинами стрессовых состояний были финансы, работа и здоровье, то сейчас этот список увеличился. К перечисленным факторам добавились новостной фон, средства массовой информации и социальные сети.

Евгений Идзиковский рекомендует для улучшения ситуации научиться контролировать себя и свое времяпровождение. Пользуясь интернетом, просматривая новости и общаясь в соцсетях, следует следить, чтобы эти увлечения не переросли в зависимость. Хорошим методом регулировать свой график и избавиться от тревог и стресса является дыхательная гимнастика. Следуя таким доступным и простым советам, как пишет «Ньюинформ», можно избавиться от тревог и дискомфорта.



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