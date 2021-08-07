Россиянка Аверина взяла серебро по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

Россиянка Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Сборная России впервые осталась без золота в этой дисциплине. До этого, начиная с 1998 года, девушки приносили стране первые места.

В сумме четырех видов многоборья гимнастка набрала 107,650 балла. Золото забрала израильтянка Лина Ашрам с результатом 107,800. Причем судей не смутило, что во время выступления она уронила ленту. Третье место заняла белоруска Алина Горносько.