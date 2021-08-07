 

СНБО Украины опасается “мастадонтов Путина” в Европе

07.08.2021, 14:38, Разное
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С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, сейчас Киев столкнулся с “большими вызовами”. В частности, в 2023 году Украина должна присоединиться к энергосистеме Европы, а для этого ей предстоит пройти через множество различных процессов.

Например, Украине необходимо сделать тестовое отключение от своей энергосистемы, которая на данный момент у нее общая с Россией. Данилов подчеркнул, что Москва не только не помогает в этом Киеву, но и делает все, чтобы украинское государство прекратило свое существование.

Секретарь СНБО считает, что на этом фоне можно увидеть, как “зашевелились” сторонники Путина в Европе, которых Данилов назвал “мастодонтами”. По его словам, это люди, уже заканчивающие свою политическую карьеру в западных странах, и начинающие “экономическую карьеру” у российского президента. По мнению Данилова, таких людей много во Франции, в Германии, Австрии и других странах. Секретарь СНБО подчеркнул: эти мастодонты учат жизни Украину, однако следует спросить их самих, как они живут с этим.

Ранее ряд экспертов на Украине заявляли о том, что высказывания Данилова зачастую не соответствуют его компетенции, и лишь позорят Украину.



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